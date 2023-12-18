Эксперты: треть покупателей новостроек в Москве отложит сделку из-за льготной ипотеки

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, составит 6 млн рублей, первоначальный взнос повысят с 20% до 30%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 30% потенциальных покупателей столичных новостроек отложат сделку минимум на год из-за уменьшения максимальной суммы, которую можно взять в кредит по льготной ипотеке. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Кабмин скорректировал параметры льготных ипотечных программ. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, составит 6 млн рублей (ранее в Москве - 12 млн рублей). Первоначальный взнос повысят с 20% до 30%. Изменения начнут действовать с 23 декабря.

"Не менее 30% потенциальных покупателей вынуждены будут отложить покупку как минимум на год, чтобы или оценить свои возможности в новых условиях, или продолжать копить на первоначальный взнос", - сказал ТАСС директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы компаний "А101" Рустам Азизов.

Падение спроса неизбежно, убеждена управляющий партнер bnMAP.pro, основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, по итогам III квартала 2023 года средний размер ипотечного кредита на московском рынке превысил 7 млн рублей. "Размер кредита в 6 млн для Москвы представляет мало интереса", - считает собеседница агентства.

На массовом рынке новостроек, где доля ипотечных сделок достигает 87%, средняя стоимость квартиры составляет почти 15 млн рублей, рассказал ТАСС управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов. "То есть новый лимит в 6 млн рублей позволит профинансировать только 40% от стоимости такой квартиры. Если мы представим, что потенциальный заемщик хочет приобрести среднюю однокомнатную квартиру в массовой московской новостройке (она стоит 13,2 млн рублей), то ему придется внести почти 4 млн рублей в виде первоначального взноса (30%). В рамках льготной ипотеки он сможет занять еще 6 млн рублей, но ему придется искать еще 3,2 млн рублей, чтобы купить эту квартиру", - подсчитал он.

Новелла не только ограничит спрос на квартиры комфорт-класса, где в пределах указанной суммы можно приобрести либо жилье на ранних стадиях строительства, либо студию, что неактуально для семей с детьми, но и в первую очередь затронет такие сегменты, как бизнес и премиум, высказал мнение ТАСС генеральный директор компании "ОМ Девелопмент" Александр Пахоленко. В случае если отрасль столкнется с существенным падением спроса, чтобы поддержать стройотрасль, программу льготной ипотеки нужно продлить, полагает он. "Ведь застройщики несут также обязательства по строительству социальных объектов - школ, больниц, дорог и других [объектов], которые в дальнейшем передаются на баланс города и становятся доступными не только для жителей определенного жилого комплекса, но и для всех горожан", - добавил он.

О льготной ипотеке

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией.

В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ставка не превышает 8%. Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.