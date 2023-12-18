Почти 9 га земли предоставили РПЦ в Подмосковье в 2023 году

Участки передаются по обращению церковных общин как в собственность под уже существующими объектами недвижимости, так и в безвозмездное пользование для строительства новых храмов и иных объектов религиозного назначения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Земельные участки общей площадью почти 9 га были предоставлены Русской Православной Церкви в 17 городских округах Подмосковья в этом году, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"С начала года Министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление в собственность бесплатно 2,2 га и 6,6 га согласованы для передачи в безвозмездное пользование религиозных организаций в 17 городских округах", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, слова которой приводятся в сообщении, участки передаются по обращению церковных общин как в собственность под уже существующими объектами недвижимости, так и в безвозмездное пользование для строительства новых храмов и иных объектов религиозного назначения. "Они строятся там, где просят наши жители. К примеру, Успенскому храму в г. Видное передан земельный участок площадью 0,54 га для возведения храма и просветительского центра в д. Мисайлово", - сказала она.

Отмечается, что под строительство храмов в безвозмездное пользование землю получили православные организации в городских округах Солнечногорск, Мытищи, Балашиха, Богородский, Ленинский и Воскресенск, в собственность РПЦ под храмами предоставлена земля в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Балашиха, Богородский, Одинцово, Ленинский, Люберцы, Наро-Фоминск, Домодедово и Чехов.