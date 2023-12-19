Девелопер ФСК увеличит выручку в 1,5 раза в 2023 году

По предварительным подсчетам, в 2023 году консолидированная выручка группы составила 262,7 млрд рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа ФСК в 2023 году, по предварительной оценке, увеличит выручку в 1,5 раза - до 262,7 млрд рублей - в сравнении с прошлым годом. Об этом журналистам сообщил президент ГК ФСК Владимир Воронин.

"Наша консолидированная выручка вырастет в 1,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями, в следующем году хотим увеличить ее еще на 45%", - сказал он.

По предварительным подсчетам, в 2023 году консолидированная выручка группы составила 262,7 млрд рублей. Выручка от реализации недвижимости достигла 153,4 млрд рублей, это 58% от общей выручки.

Общий объем ввода проектов девелопера в 2023 году, по предварительным данным, превысил 746,7 тыс. кв. м. В 2024 году группа компаний ФСК планирует запустить в Московском регионе десять проектов, пять из них - на загородном рынке (коттеджи и малоэтажные комплексы).

Группа компаний "ФСК" специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса, коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. Девелопер строит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, а также в Краснодарском и Приморском крае. В 2023 году группа приобрела российские активы бельгийской компании Sibelco, которая является лидером в области переработки стекла, а также российские активы шведского девелопера Bonava. Выручка девелопера за 2022 год составила более 174 млрд рублей.