Более 20 га земель передали в Подмосковье под строительство соцобъектов в 2023 году

На предоставленных участках планируется возведение четырех детских садов, шести школ и семи медицинских учреждений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 20 земельных участков общей площадью почти 22 га передали под возведение социальных объектов в Московской области с начала текущего года. На территориях построят 10 объектов образования и семь медучреждений, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Подмосковье ежегодно строится большое количество социальных объектов. Это приоритетное направление правительства области. Новые современные школы, детские сады, медучреждения - это запросы наших жителей и, безусловно, это касается качества жизни. А для того чтобы реализовать те или иные социальные проекты, нужны ресурсы и прежде всего земля. В этом году предоставлено 17 земельных участков общей площадью порядка 22 га", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Она добавила, что на предоставленных участках планируется строительство четырех детских садов, шести школ и семи медицинских учреждений.

В пресс-службе добавили, что возведение соцобъектов будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Так, в Котельниках был передан участок для строительства поликлиники на 400 мест, а в Подольске на предоставленном участке появится школа на 1,1 тыс. мест.