В Домодедове завершили строительство ледовой арены

Работы по возведению спортивного объекта велись в рамках нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной завершили в Домодедове, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершено строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и дополнительные помещения. Рядом также появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы.

В пресс-службе добавили, что работы по возведению спортивного объекта велись в рамках нацпроекта "Демография".