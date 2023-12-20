В Москве более 3,3 тыс. человек получили новые квартиры по программе реновации в ноябре

Договоры на современное жилье заключили почти 900 жителей Западного административного округа, около 800 человек - из Юго-Восточного, свыше 400 москвичей - из Северо-Восточного

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. жителей Москвы заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации в ноябре. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тыс. горожан. Так, договоры на современное жилье заключили почти 900 жителей Западного административного округа, около 800 человек - из Юго-Восточного, свыше 400 москвичей - из Северо-Восточного", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Горожанам предоставляется жилье в том же районе столицы, где и расположен дом, включенный в программу реновации. Исключение составляют ЗелАО и ТиНАО, в которых переселение ведется в рамках округа.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на первых этажах новостроек для жителей, приступивших к переезду, работают 40 центров информирования по переселению. Там проводят бесплатные консультации и помогают в оформлении необходимых документов. На сайте портала столицы можно также выбрать удобные даты и время для осмотра квартиры или заключения договора.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2023 году к переселению по программе реновации приступили 36,5 тыс. человек, а за все время программы ей воспользовались более 143 тыс. жителей столицы.

Всего в программу включены 5 175 домов, в которых живут почти 1 млн человек.