В Росреестре сообщили, что число ипотечных сделок в Москве за ноябрь уменьшилось на 10,2%

При этом отрицательная динамика не повлияла на рекордные объемы регистраций жилищных ипотек в текущем году - суммарное число договоров по итогам 11 месяцев стало максимальным за 15 лет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 10,1 тыс. ипотечных сделок заключено на рынке первичной и вторичной недвижимости Москвы в ноябре 2023 года, что на 10,2% меньше в сравнении с октябрем. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2023 года зарегистрировано 10 109 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 10,2% меньше результата октября текущего года (11 256). По сравнению с ноябрем 2022 года (8 752) показатель увеличился на 15,5%", - говорится в сообщении.

С июля регулятор несколько раз повышал уровень ключевой ставки, что привело к планомерному сокращению числа ипотечных сделок на столичном рынке жилья - в среднем ежемесячно отмечалось снижение порядка 11%, сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом отрицательная динамика не повлияла на рекордные объемы регистраций жилищных ипотек в текущем году - суммарное число договоров по итогам 11 месяцев стало максимальным за 15 лет. И уже не важно, сколько сделок будет в декабре - 2023 год войдет в историю своими статистическими рекордами", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что в январе-ноябре 2023 года в Москве на первичном и вторичном рынках зарегистрировано 126,5 тыс. договора ипотечного жилищного кредитования, что на 30% больше одиннадцати месяцев прошлого года (97 383) и на 10,9% выше аналогичного периода 2021 года.