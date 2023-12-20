В Подмосковье проверили более 300 тыс. участков на нецелевое использование

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, такой результат получен благодаря грамотно выстроенной работе и использованию цифровых технологий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Земельные инспекторы Подмосковья в этом году обследовали свыше 300 тыс. участков для выявления нарушений земельного законодательства, что на 136 тыс. больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

"В 2023 году земельные инспекторы Московской области провели обследование 311,5 тыс. земельных участков с целью выявления неиспользованных земель, нецелевого использования земли, самозахвата и других нарушений земельного законодательства. <...> Это рекордное количество - на 136 тыс. больше, чем в прошлом году, и почти в два раза превосходит показатель 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, которую цитирует пресс-служба, такой результат получен благодаря грамотно выстроенной работе и использованию цифровых технологий. "Именно поэтому практика Московской области была отмечена, как лучшая на территории Российской Федерации в части осуществления муниципального земельного контроля", - сказала она. По ее словам, наибольшее число земельных участков осмотрено в Можайске, Раменском, Домодедове, Дмитрове, Истре.

Отмечается, что по итогам обследований на 15,3 тыс. земельных участках собственники приступили к надлежащему использованию, начислено 2,2 млрд земельного налога, на 3,8 тыс. участках устранено самовольное занятие территорий, от перераспределения земель в бюджет поступил 291 млн руб. 513 участков сельхозземель общей площадью 20,7 га приняты в работу Россельхознадзором для дальнейшего изъятия, прекращена деятельность 81 незаконных объектов размещения граждан, а также подобран 671 участок площадью 873 га для комплексного развития территорий, где можно будет построить 5,9 млн кв. м нового жилья.