В Подмосковье по дачной амнистии зарегистрировали около 80 тыс. объектов

В том числе 63,8 тыс. индивидуальных жилых домов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 80 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области с начала текущего года в рамках дачной амнистии, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Подмосковье ежегодно становится меньше объектов недвижимости без прав. В этом году на учет поставлено 80 тыс., в том числе 63,8 тыс. индивидуальных жилых домов, общей площадью 8,6 млн кв. м с налоговым потенциалом 300 млн рублей. Безусловно, такому результату предшествовала большая информкампания, которая охватила 7 тыс. садоводческих товариществ в 20 городских округах. А это более 2 млн человек", - привели в пресс-службе слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой,

В пресс-службе пояснили, что дачная амнистия была продлена до 1 марта 2031 года. Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Собственность без прав нельзя использовать в качестве полноценного актива, то есть передать по наследству, сдать в аренду или продать.

В министерстве сказали, что муниципалитетами-лидерами по регистрации объектов недвижимости стали Одинцовский, Раменский и Дмитровский городские округа.

"Также Минимуществом и областным БТИ совместно с профильными министерствами за дачный сезон проведены встречи в 723 СНТ, с охватом более 83 тысяч садоводов. На встречах даем разъяснения о процедуре дачной амнистии, упрощенном порядке регистрации объектов недвижимости, основных преимуществах, которые получит гражданин, если его имущество будет зарегистрировано. Наш регион является лидером по количеству недвижимости, и с каждым годом возводятся все новые и новые дома. Поэтому работу по выявлению незарегистрированных объектов мы продолжим и на будущий год, ставим себе задачу зарегистрировать порядка 70 тыс. объектов недвижимости", - добавила Адигамова.

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Собственность без прав нельзя использовать в качестве полноценного актива, то есть передать по наследству, сдать в аренду или продать.