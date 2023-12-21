В Магаданской области досрочно выполнили норму ввода жилья в 2023 году

В регионе завершили работы по строительству, реконструкции и ремонту 16 крупных объектов

ТАСС, 21 декабря. В Магаданской области ввели 11 506 кв. м жилья в 2023 году, выполнив годовую норму досрочно. Этот объем примерно равен показателям прошлого года, который стал рекордным по объемам жилищного строительства в области, сообщили в Минстрое региона.

"Объем введенного жилья в этом году сопоставим с показателями прошлого года, который стал для Магаданской области рекордным по показателям жилищного строительства за последние годы. В 2023-м досрочно выполнено установленное значение показателя по вводу жилья - введено 11 506 кв. м жилья", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Марины Усовой.

Министр добавила, что в 2022 году этот показатель составил 11 522 кв. м, что превышает показатель 2018 года в 2,65 раза. По темпам прироста ввода жилья в сравнении с базовым 2018 годом Магаданская область занимает одно из первых мест в России.

В 2023 году в области закончились работы по строительству, реконструкции и ремонту 16 крупных объектов. В их числе: семь объектов здравоохранения, пять объектов образования, четыре - культуры и спорта.

Губернатор Сергей Носов по итогам доклада отметил, что новые объекты становятся визитными карточками Магадана, по которым судят о том, как преображается регион. По его словам, "визитками" Колымы уже стали парк "Маяк" и морской фасад Магадана, а также спорткомплекс "Президентский", который спустя месяц после торжественного открытия стал местом проведения соревнований окружного и российского масштаба.