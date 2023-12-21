Число сделок с новостройками в Москве в ноябре снизилось на 3,8% в месячном выражении

За месяц число оформленных первичных договоров сократилось на 654 сделки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 16,5 тыс. сделок зарегистрировано в ноябре 2023 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы, что на 3,8% меньше, чем в октябре, но вдвое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2023 года зарегистрирован 16 461 договор долевого участия (ДДУ) в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. За месяц число оформленных первичных договоров сократилось на 654 сделки (-3,8%). При этом по отношению к ноябрю прошлого года (8 090 ДДУ) показатель увеличился вдвое (+103,5%)", - говорится в сообщении.

На первичном рынке столичной недвижимости, несмотря на незначительное сокращение числа сделок в жилом сегменте к октябрьскому результату, оформлено наибольшее для ноября число сделок, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом за 11 месяцев наблюдается уверенный рост на рынке новостроек. Так, к ноябрю этого года общее число ДДУ уже превысило рекордный результат за весь 2021 год (143 985 ДДУ)", - приводит его слова пресс-служба. Отмечается, что результат за январь - ноябрь 2023 года увеличился на 34,3% по отношению к 11 месяцам прошлого года (тогда 109,9 тыс. сделок).