ДОМ.РФ: в 2024 году сохранятся темпы строительства частного жилья в России

Компании-подрядчики продолжают проявлять интерес к этому сегменту рынка, благодаря механизму проектного финансирования, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Снижения темпов строительства и ввода частного жилья в России в 2024 году не ожидается, так как к этому рынку проявляют интерес компании-подрядчики, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Мы не видим оснований для снижения темпов строительства ИЖС (индивидуального жилищного строительства - прим. ТАСС) в 2024 году. Компании-подрядчики продолжают проявлять интерес к этому сегменту рынка, благодаря механизму проектного финансирования," - сказал он на пресс-конференции в ТАСС "Под собственной крышей: исследование рынка ИЖС в России".

По данным совместного исследования ДОМ.РФ и ЦИАН, с внедрением механизма эскроу-счетов на ИЖС доля желающих строить частный дом с привлечением подрядчиков может увеличиться с 13 до 39%. "Граждане получат качественный и вовремя построенный дом по оговоренной заранее цене - от соблюдения этих параметров будет зависеть получение средств застройщиками. Такой закон, разработанный при участии ДОМ.РФ, уже принят в первом чтении", - отметил Гольдберг.

По его словам, в настоящее время, в рамках пилотирования механизма эскроу-счетов для строительства частных домов ДОМ.РФ запустил программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а Банк ДОМ.РФ дополнительно снизил ставку по ипотеке на 1% как по рыночным, так и по льготным программам. "Программа только началась, но по ней уже подано 230 заявок на сумму почти 7 млрд рублей", - подчеркнул он.

По данным опроса, проведенного совместно ДОМ.РФ и платформой объявлений ЦИАН, в текущих условиях три четверти россиян предпочитают покупку готового дома строительству, в первую очередь, из-за рисков, связанных со стройкой. "Наши опросы показывают, что при наличии защиты средств дольщиков и гарантий соблюдения сроков, стоимости и качества строительства доля желающих строить дом с подрядчиком может вырасти в три раза. В целом почти 80% выбравших ИЖС готовы привлекать к строительству подрядчиков - компании или частных мастеров", - добавил Гольдберг.

По данным Росстата, доля ввода ИЖС за 11 месяцев 2023 года составила 52,2 млн кв. м, что на 6,7% меньше, чем с января по ноябрь 2022 года. В ноябре 2023 года было введено 2,1 млн кв. м домов ИЖС. Это на 21,1% больше, чем год назад.