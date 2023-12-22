На домах в центре Москвы повторят барельефы Георгиевского собора

Для проекта пригласили мастеров из Ирана

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иранские мастера-камнерезы, восстанавливавшие древнеперсидский город Персеполь, выполнят барельефы на новых домах в центре Москвы по изображениям со стен Георгиевского собора, который расположен в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

"При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами - копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора - всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси. <…> Для этих работ инвестор пригласил мастеров из Ирана, которые ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис", - привели в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы его слова.

Барельефов будет пять, на них изобразят мифических существ - сирина, грифона, льва и пардуса. Грифон украсит вход на территорию особняков, остальные разместят на фасадах домов.

Мастера будут работать на плитах из геналдонского доломита. Это натуральный камень особой прочности и долговечности. Он бежево-серый, с редким холодным оттенком.

Георгиевский собор расположен в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Это последний большой белокаменный храм, возведенный на Руси до татаро-монгольского нашествия - в 1230-1234 годах. Он был значительно перестроен в 1471 году.