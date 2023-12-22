В России с начала года начали строить более 47 млн кв. м жилья

На начало декабря 2023 года в РФ действуют разрешения на строительство 158,8 млн кв. м жилья

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 47 млн кв. м жилой площади начали возводить в России с января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Сегодня в рамках долевого строительства возводится более 108 млн кв. м, за год запущено более 47 млн кв. м новых проектов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На начало декабря 2023 года в РФ действуют разрешения на строительство 158,8 млн кв. м жилья. А градостроительный потенциал на 1 декабря 2023 года составляет 432,6 млн кв. м, что на 9% выше результата 1 декабря 2022 года.

В ведомстве напомнили, что по итогам 2023 года в стране будет введено около 51 млн кв. м многоквартирного жилья.