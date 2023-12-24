В Москве на неэффективно используемых участках в Кузьминках возведут дома по реновации

На них размещены устаревшие объекты торговли, коммерческие строения, а также склады, места хранения автотранспорта, автосервис и автостоянки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неэффективно используемые участки площадью почти 5 га реорганизуют в рамках комплексного развития территорий в столичном районе Кузьминки. На участках возведут дома по программе реновации, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"7 неэффективно используемых участков общей площадью 4,98 га реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий. Здесь планируется возвести современные жилые дома по программе реновации. Инвестиции в реорганизацию площадок могут превысить 50 млрд рублей. По итогам реализации проекта в районе Кузьминки появится более 600 рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что по два участка расположены на улице Зеленодольской, на Волжском бульваре и на Волгоградском проспекте, еще один находится на улице Академика Скрябина. На территориях размещены устаревшие объекты торговли, коммерческие строения, а также склады, места хранения автотранспорта, автосервис и автостоянки.

"На месте устаревших объектов возведут 182,43 тыс. кв. м жилья по программе реновации. Будут также обустроены парковочные места, а саму территорию благоустроят и озеленят. На первых этажах будущих жилых комплексов могут быть размещены магазины, кафе, фитнес-центры, пункты бытового обслуживания. Территории имеют хорошую транспортную доступность и расположены недалеко от станций метро "Кузьминки" и "Волжская", что сделает проживание здесь комфортным", - процитировали в материале министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба, в новое жилье, построенное на участке в Кузьминках, смогут переехать более 4 тыс. человек. "С начала реализации программы реновации в новом жилье в районе отпраздновали новоселье уже около 4 тыс. человек. Для этих целей передано под заселение 14 домов. В разной стадии расселения находятся 29 старых зданий", - добавил он.