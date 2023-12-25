Новосибирская область намерена сохранить темпы строительства в ближайшие три года

В регионе по итогам 2023 года ввод жилья достигнет рекордных 2,8 млн кв. м

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Новосибирская область, где ввод жилья по итогам года достигнет рекордного показателя - более 2,8 млн кв. м, рассчитывает сохранить рекордные темпы строительства в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил на оперативном совещании облправительства губернатор региона Андрей Травников.

"Все мы сегодня в большой степени строители, и принципиально меньше строить в ближайшие три года мы не будем. И ту работу, которую мы в этом году продолжали по повышению эффективности управления строительным комплексом, надо продолжать", - сказал он.

Он отметил, что в связи с этим необходимо особенно тщательно вести переподготовку кадров в строительной отрасли, Минстрой Новосибирской области организовал все для того, чтобы строители могли повысить свою квалификацию. "Исходя из того, как вы умеете управлять стройкой, будут в дальнейшем приниматься бюджетные решения о выделении дополнительных средств на создание новых объектов. В первую очередь, мы будем поддерживать те команды, которые научились строить, не допускают срывов ни по качеству, ни по срокам. Объемы строительства предстоят достаточно серьезные и в сфере жилищного строительства, и социальных объектов. Просьба - настраиваться на напряженную работу в 2024 году", - подчеркнул глава региона.

Как сообщил в пятницу глава областного Минстроя Алексей Колмаков, застройщики Новосибирской области ввели в 2023 году рекордные за все время наблюдений 2,75 млн кв. м жилья, что почти на 23% больше показателя прошлого года - 2,24 млн кв. м. До конца года этот показатель планируется довести до более чем 2,8 млн кв. м. Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году - было введено порядка 2,59 млн кв. м.