Татарстан перевыполнил план ввода жилья на 2023 год на 8,6%

Большая часть построенной в регионе жилплощади приходится на индивидуальное жилищное строительство

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. План ввода жилья на 2023 год в Татарстане перевыполнили на 8,6%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

"По программе жилищного строительства план, установленный на 2023 год, перевыполнен на 8,6%. На сегодня в регионе введено 3,365 млн кв. м", - сообщает пресс-служба со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Айзатуллина.

Отмечается, что 1,7 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство, 1,5 млн кв. м - на многоквартирное инвестиционное жилье, 161 тыс. кв. м - на дома по социальной ипотеке.

В республике реализуются программы обеспечения жильем отдельных категорий населения. "В категории "дети-сироты", в которую входят 762 получателя, завершен этап заключения контрактов. По 564 помещениям ведется регистрация права собственности за республикой, по 198 - заключены договоры найма, квартиры переданы детям-сиротам", - говорится в сообщении.

По программе обеспечения жильем молодых семей из 81 получателя средства субсидий использовали все семьи. Из 34 сертификатов, оформленных многодетным семьям, реализовано 32. Остальные семьи ведут подбор квартир.

"В категории граждан из числа вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера оформлены все шесть сертификатов, предусмотренных к выдаче в 2023 году", - говорится в сообщении.