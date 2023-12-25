В Росреестре считают, что доля ипотеки в Новосибирской области в 2024 году не изменится

В 2023 году объем выдачи ипотеки в регионе достиг рекордных 1,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Доля выдачи ипотеки существенно не изменится в Новосибирской области в 2024 году, где в 2023 году были поставлены рекорды по вводу жилплощади и объему выдачи ипотеки. Такой прогноз сделала руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Возможно [в 2024 году] снижение небольшое будет, я так думаю, за счет ставок, но в общем и целом пока каких-то катастрофических изменений и больших цифр не будет. Поэтому будем считать, что проценты будут плюс-минус на том же уровне", - сказала Рягузова.

Ранее министр строительства региона Алексей Колмаков сообщил, что в 2023 году объем выдачи ипотеки в регионе составил около 1,1 млрд рублей - рекордное значение за все время статистических наблюдений. По словам Рягузовой, в 2023 году 95% приобретений недвижимости было совершенно при помощи ипотеки - по количеству сделок Новосибирск занял первое место в СФО.

В свою очередь министр строительства региона сообщил, что областные власти ожидают снижения темпов ипотечного кредитования в течение года. "В связи с повышением ставок банком России мы ожидаем некий спад в начале и в течение года по ипотечному кредитованию, но постараемся совместно с правительством России купировать эту проблему и придумать какие-то новые действия, чтобы не было просадки строительной отрасли", - пояснил Колмаков.

В 2023 году в Новосибирске также зафиксировали максимальное значение по вводу жилплощади - порядка 2,8 млн кв. м. Губернатор Андрей Травников ранее сообщал, что регион рассчитывает сохранить рекордные темпы строительства в течение ближайших трех лет. По словам Рягузовой, в 2024 году, на который запланировано завершение льготных ипотечных программ, изменение спроса на жилье будет незначительным, так как строительство - инертный процесс.