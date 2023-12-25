Комбинат газеты "Правда" в Москве продали за 625 млн рублей

Всего в торгах приняли участие две компании

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Здание комбината газеты "Правда" в Москве, которое является объектом культурного наследия регионального значения, продано с торгов. Такая информация содержится на площадке проведения торгов "Сбербанк-Аст".

"Сведения о победителе: ООО "Техкомплект", предложение о цене - 625,189 млн рублей", - говорится на сайте площадки. Всего в торгах приняли участие две компании, следует из протокола рассмотрения заявок.

Победитель аукциона будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке, отмечается в сообщении организатора торгов - госкомпании "ДОМ.РФ", которая является агентом по реализации госимущества. "Площадь комбината составляет 19,5 тыс. кв. м. Будущий инвестор сможет использовать его под реализацию административно-деловых функций", - отмечается в сообщении.

В конце июля 2022 года здание комбината газеты "Правда" уже выставлялось на торги по начальной цене 756,6 млн рублей, а в марте 2023 года - за 564,9 млн рублей, но в обоих случаях аукцион не состоялся. Стартовая цена в ходе текущего аукциона составила 525,36 млн рублей, объект продан с превышением начальной цены почти на 100 млн рублей.

О комбинате

Восьмиэтажное кирпичное здание, построенное в стиле конструктивизма в 1931-1937 годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова, находится по адресу: ул. Правды, д. 24. Комплекс включает в себя производственное здание и восьмиэтажный редакционно-издательский корпус. В советское время здесь располагались редакции газет "Правда", "Комсомольская правда", "Советская Россия", "Сельская жизнь". Здание является объектом культурного наследия регионального значения.