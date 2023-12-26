На Чукотке в 2023 году построили более 5,5 тыс. кв. м жилья

В частности, дома возвели в селах Уэлен, Снежное и Нешкан

ТАСС, 26 декабря. Более 5,5 тыс. кв. м жилья построили на Чукотке в 2023 году. Об этом в Telegram-канале написал глава округа Владислав Кузнецов.

"Чукотка перевыполнила показатели по строительству жилья в 2023 году. Мы ввели в строй 5,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Это больше, чем нормативный показатель, который установил для нашего округа Минстрой. В списке построенных объектов, в частности, три многоквартирных дома в селе Уэлен, дом в селе Лаврентия, дом в селе Снежное, дом в селе Нешкан. В декабре введен первый арендный 40-квартирный жилой дом в Анадыре", - написал глава региона.

Он добавил, что в планах региональных властей - сдача до 17 тыс. кв. м жилья в год к 2026 году. В 2024 году, согласно нормативным показателям министерства строительства РФ, в регионе должны ввести не менее 6,5 тыс. кв. м жилья.