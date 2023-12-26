Доля сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы в ноябре достигла 97,3%

В этом месяце в городе зарегистрировали более 16 тыс. договоров долевого участия в строительстве с использованием счетов эскроу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 16 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу зарегистрировано в Москве в ноябре 2023 года, доля таких сделок в общем объеме достигла 97,3%. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2023 года зарегистрировано 16 015 договоров долевого участия, оформленных с использованием эскроу счетов, что составило 97,3% от общего количества договоров на первичном рынке (16 461 ДДУ)", - говорится в сообщении.

За три года доля сделок с применением счетов эскроу с 67% увеличилась в 1,4 раза и, начиная со второй половины текущего года, каждый месяц превышала 90%, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "По итогам 11 месяцев установлен максимальный показатель - почти 93%, а в ноябре зафиксирован абсолютный рекорд - 97,3%", - цитирует Майданова пресс-служба.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года в Москве зарегистрировано 136,6 тыс. сделок с использованием счетов эскроу, что на 46,5% превышает результаты 2022 года (93,2 тыс.).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.