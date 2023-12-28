В Омске сиротам выдали на 60% больше сертификатов на жилье в 2023 году

Всего выдано 265 документов на приобретение жилья в собственность

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области выдали в 2023 году детям-сиротам, чья очередь на жилье достигает более 8 тыс. человек, 265 жилищных сертификатов, что больше на почти 60% ранее запланированного количества. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"На 2023 год в бюджете Омской области были запланированы средства на выдачу 166 жилищных сертификатов сиротам. Однако в течение года благодаря инициативе губернатора региона Виталия Хоценко, несколько раз перечислялись дополнительные ассигнования. В итоге сиротам Минстрой Омской области оформил и выдал 265 документов на приобретение жилья в собственность", - говорится в сообщении. В 2022 году был выдан 201 сертификат.

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова ранее сообщала, что по состоянию на 1 января 2022 года в очереди на жилье в регионе значилось более 8,5 тыс. детей-сирот. Очередь ежегодно увеличивается примерно на 500 человек. По ее словам, на приобретение такого количества жилья необходимо около 8 млрд рублей, и регион не в состоянии сам решить эту проблему.

Собственниками жилья стали уже 244 человека, которые приобрели 198 квартир в Омске и 46 частных домов в районах области. Для улучшения доступности этой меры поддержки в регионе в этом году продлили сроки приема документов ее получение до 1 июля для всех детей-сирот и до 1 августа для тех сирот, которые принимают участие в СВО. Срок действия сертификата составляет пять месяцев.

В новость внесена правка (16:00 мск) - передается с исправлением опечатки в первом абзаце, верно - больше почти на 60%.