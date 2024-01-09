Средняя квартира в новостройке Москвы впервые стала стоить дороже 30 млн рублей

Рост средней цены 1 кв. м строящегося жилья в столице за год составил 22%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве впервые превысила 30 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании "Бест-новострой".

"За 12 месяцев средний бюджет лота вырос на 26% - до 30,1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Рост средней цены 1 кв. м строящегося жилья в столице за год составил 22%, в денежном выражении этот показатель достиг 513,3 тыс. рублей, также отметили в компании. При этом средневзвешенная цена 1 кв. м в новостройках комфорт-класса Москвы в декабре составила 335,8 тыс. рублей, в бизнес-классе - 477 тыс. рублей, в новостройках премиум-класса - 914,9 тыс. рублей, в элитных - 2,341 млн рублей.

Средняя стоимость лота в строящихся домах комфорт-класса выросла за год на 24% - до 15,1 млн рублей, в бизнес-классе - 31,8 млн рублей (рост на 4%). Средняя стоимость лота на премиальном рынке новостроек составила 106,4 млн рублей, за год показатель сократился на 1%. В отношении элитных квартир средняя стоимость лота составляет 355,5 млн рублей, за 12 месяцев она выросла на 6%.

О компании

"Бест-новострой" входит в число крупнейших компаний по продаже квартир в новостройках, портфель проектов составляет около 5 млн кв. м.