Беглов заявил, что в Петербурге полностью решена проблема обманутых дольщиков

Жилой комплекс "Ломоносов" в Петродворцовом районе был последним объектом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге полностью закрыта с вводом последнего проблемного объекта. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"За пять дней до нового года мы закрыли еще одну серьезную социальную проблему - ввели в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса "Ломоносов". Это последний из реестра проблемных объектов Санкт-Петербурга, где ждали квартиры обманутые дольщики", - заявил он.

Губернатор напомнил, что в 2019 году президент России поручил активизировать завершение жилищных долгостроев. "Мы продумали механизм, привлекли ответственный бизнес. За пять лет ввели порядка 60 домов и поставили точку в многолетней истории обманутых участников долевого строительства Санкт-Петербурга", - добавил он.

Жилой комплекс "Ломоносов" в Петродворцовом районе Петербурга был последним объектом, где ожидали квартиры люди, у которых возникли проблемы по договорам долевого строительства. На 2023 год был намечен ввод третьего и четвертого корпусов этого комплекса.

В конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщал, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками в России закрыты, и призвал обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другие меры.