В Хабаровском крае в 2023 году ввели рекордные 517 тыс. кв. м жилья

В том числе были построены девять фельдшерско-акушерских пунктов, культурный центр в поселении Ачан, инфекционный корпус детской больницы и поликлиника в Прибрежном микрорайоне

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Строительная отрасль Хабаровского края вышла на рекордные показатели за 2023 год, в регионе ввели 517 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил глава края Михаил Дегтярев.

"Один из ключевых результатов - серьезный прирост в жилищном строительстве: +36,5% к 2022 году. Введено в эксплуатацию рекордные 517 тысяч кв. м жилья. Такими объемами жилые "квадраты" в крае не возводились 30 лет", - написал губернатор.

Он отметил, что важно сохранить темпы и в 2024 году. В прошлом году были построены девять фельдшерско-акушерских пунктов, культурный центр в поселении Ачан, инфекционный корпус детской больницы и поликлиника в Прибрежном микрорайоне в Хабаровске.

До марта будут сданы амбулатории в селах Нижнетамбовское и Большая Картель, детсад на 320 мест по улице Запарина в Хабаровске. Начнется стройка арендного жилья и первые дома по этой госпрограмме сдадут уже в этом году. В эксплуатацию введут 21 объект, в том числе лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, противотуберкулезный диспансер в Хабаровске. Также начнется реализация проекта по строительству объединенной набережной в региональной столице. Этот объект входит в мастер-план развития города.

Дегтярев добавил, что в этом году будет открыт первый профильный строительный класс в одной из школ Хабаровска. Также в планах - проведение первой строительной коллегии среди субъектов Дальнего Востока.