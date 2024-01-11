Новосибирские дольщики получили 5 млрд рублей компенсаций за непостроенное жилье

В пресс-службе регионального правительства отметили, что выплаты позволят решить проблемы в 27 долгостроях

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. обманутых дольщиков в Новосибирской области получили компенсации за непостроенное жилье на сумму более 5 млрд рублей. Выплаты позволят решить проблемы собственников помещений в 27 долгостроях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что благодаря взаимодействию правительства Новосибирской области с ППК (публично-правовая компания) "Фонд развития территорий" в регионе решаются проблемы 35 долгостроев: 8 домов достраивается, по остальным 27 долгостроям приняты решения о выплате компенсаций. Свои выплаты уже получили 2 145 человек на сумму более 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время начались выплаты дольщикам 23-этажного дома по ул. Кропоткина, 104а в Новосибирске - долгостроя, история которого длится с 2001 года. 11 января дом исключен из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО).

"Дом по улице Кропоткина, 104а - один из самых сложных долгостроев региона, история которого длится уже более 20 лет. Сегодня наконец-то удалось решить этот вопрос во взаимодействии с федеральным "Фондом развития территорий". При этом Новосибирская область взяла на себя повышенные обязательства для восстановления прав дольщиков - финансирование выплат участникам долевого строительства данного объекта на 99% осуществляется за счет бюджета нашего региона. Компенсации за свои непостроенные квартиры получат 134 дольщика", - приводит пресс-служба слова Колмакова.

На сегодняшний день в ЕРПО остаются 10 долгостроев Новосибирской области.