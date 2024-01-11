Эксперты допустили тиражирование схемы с комиссиями для застройщиков по льготной ипотеке

При этом некоторые застройщики начали ставить на паузу взаимоотношения по госпрограмме с банками, где комиссии уже появились, считают опрошенные специалисты

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Большая часть крупных игроков ипотечного рынка России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков. При этом некоторые застройщики начали ставить на паузу взаимоотношения по госпрограмме с банками, где комиссии уже появились, высказали мнение ТАСС опрошенные эксперты.

Крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

"Для сохранения текущих ставок по программам с любой формой господдержки банки будут брать с застройщиков комиссию в размере 7-8% от суммы каждого выданного ипотечного кредита. Пока подобное решение официально озвучили несколько крупных банков, но можно ожидать, что в ближайшие недели то же самое сделает большая часть крупных игроков ипотечного рынка", - полагает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний "А101" Рустам Азизов.

Раньше за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили, пояснил ТАСС главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. "Это новация после двух событий - сокращения бюджетной компенсации банкам за кредитование по льготным ставкам и опережающего роста пассивов после очередного повышения ключевой ставки. Обсуждать можем только Сбербанк сейчас. Далее кто-то присоединится, кто-то введет иные дискриминационные меры, а кто-то будет работать без изменений", - предполагает он.

Некоторые застройщики уже пересматривают работу с банками в рамках госпрограмм, сообщил в беседе с ТАСС юрист, основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. "Так, в ПИК напрямую не говорят, что не работают со Сбером, но предлагают нашим клиентам одобриться в другом банке. Похожая ситуация с Setl Group, которая занимает седьмое место по объему строительства в РФ. Получается, что застройщики начинают идти с банками в противостояние. Но думаю, это временная история, надо немного подождать, и они договорятся", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ПИК на запрос ТАСС о работе со Сбером не ответили, но пояснили, что "девелопер всегда выстраивал и продолжает выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с банками-партнерами". Запрос в Setl Group остался без комментария.

О комиссиях

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании, рассказал ТАСС заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК "Садовое кольцо" Илья Колунов. При этом застройщик должен оплатить комиссию в полном объеме на следующий месяц после выдачи кредита.

"Размер комиссии зависит от суммы кредита клиента и от выбранной программы. Сейчас крупные банки начали озвучивать условия, они примерно одинаковые. Минимальная комиссия за выдачу ипотеки по программе господдержкой составляет 7,5% от суммы кредита, по программе "Семейная ипотека" - 8,4%, по программе "IT-ипотека" - 8,9%", - уточнил собеседник агентства.

Реакция застройщиков

Новелла может отразиться на финансовой модели жилищных проектов, считают девелоперы. "Наиболее чувствительной такая нагрузка может стать для девелоперов низкомаржинальных проектов, в том числе в регионах со сравнительно низкой стоимостью квадратного метра. Но и те девелоперы, чья маржинальность находится на нормальном уровне, ощутят ее в части снижения объема средств на приобретение новых участков", - отмечает Азизов. К примеру, по его словам, покупка двухкомнатной квартиры в ТиНАО стоимостью 12 млн рублей по программе семейной ипотеки "обойдется" девелоперу в 806,4 тыс. рублей - таков будет размер комиссии банку.

Кроме того, эксперт не исключил, что некоторые девелоперы могут пойти на упрощение продукта. Речь идет, например, о снижении качества благоустройства, отделки фасадов, об отказе от дорогостоящих малых архитектурных форм.

Прогноз на рост цен

В целом новелла может существенно сказаться на доступности льготной ипотеки и стоимости квартир, если они приобретаются по одной из программ с господдержкой, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. "Вероятно, компании частично переложат обременение на плечи клиентов. Стоимость льготных квартир может увеличиться приблизительно на половину от размера комиссии", - предполагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

В новых условиях затраты банка на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра на 7,5-8,9% от суммы льготного кредита, подсчитал коммерческий директор федерального девелопера "Неометрия" Алексей Лысенко. "Дополнительными факторами, влияющими на доступность льготной ипотеки, являются увеличение первоначального взноса до 30% по программам господдержки, а также ограничение суммы выдачи до 6 млн рублей. Совокупность этих факторов существенно уменьшает доступность льготных программ", - высказал мнение собеседник агентства. Однако в любом случае повышение стоимости квартир даже на 10% сегодня выглядит для покупателя более предпочтительным вариантом, чем покупка квартиры без какой-либо господдержки, резюмирует Азизов.