Около 60% новгородских памятников архитектуры из частной собственности в плохом состоянии

За три года в регионе провели претензионную работу по 78 объектам, по каждому из которых направили исковые заявления о понуждении владельцев к приведению имущества в надлежащее состояние

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Более 60% памятников архитектуры и градостроительства на территории Новгородской области, находящихся в частной собственности, находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом на совещании по теме сохранения объектов культурного наследия региона, представляющих историческую ценность и находящихся в частной собственности, сообщил начальник Инспекции государственной охраны культурного наследия Алексей Курочкин.

"Сейчас на территории Новгородской области в собственности частных лиц - 124 памятника архитектуры и градостроительства, 83 из них находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2021-2023 годах инспекцией была проведена претензионная работа по 78 объектам, по каждому были направлены исковые заявления о понуждении владельцев к приведению имущества в надлежащее состояние. Из них 66 были удовлетворены, остальные находятся в стадии рассмотрения", - сообщил Курочкин.

Как отметил глава региона Андрей Никитин, необходимо серьезно заняться памятниками архитектуры, которые находятся в частной собственности.

Как пояснили в региональном правительстве, несмотря на наличие положительных примеров, есть объекты в Великом Новгороде и Старой Руссе, по восстановлению которых собственниками не принимаются меры. В этих случаях предусмотрено уголовное преследование за неисполнение обязанностей.

"Мероприятия в этой сфере будут ужесточены в отношении нерадивых собственников, поскольку соблюдение норм закона является обязательным для всех, а важнейшее достояние Новгородской области - ее культурное наследие, которое должно находиться в надлежащем состоянии", - подчеркнул Курочкин.

Основной задачей инспекции на 2024-2026 годах является продолжение работы с собственниками. Если они добровольно не исполнят судебные решения, будут поданы иски по изъятию таких объектов в соответствии с требованиями соответствующего федерального закона.