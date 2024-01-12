Предприниматели выкупили у города 89 объектов недвижимости в центре Москвы в 2023 году

Общая площадь составила более 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили 89 объектов коммерческой недвижимости в центре Москвы в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"В 2023 году предприниматели выкупили без торгов по преимущественному праву 89 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 20,9 тыс. кв. м в центре города", - рассказал министр.

Гаман добавил, что 27 помещений находится в Басманном районе, 12 - в Пресненском, а 9 объектов - в Мещанском. "По восемь объектов выкупили по преимущественному праву в районах Замоскворечье и Хамовники, по семь - в Таганском и Тверском, по пять - в районах Арбат и Красносельский, еще один - в районе Якиманка", - отмечается на сайте.

Бизнесмены могут выкупить недвижимость у города, если арендуют ее не менее двух лет и включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). "При этом помещения, реализованные на специализированных аукционах для МСП, должны как минимум пять лет находиться в перечне объектов для использования малым и средним бизнесом", - говорится в сообщении.

С перечнем имущества, которое предназначено для передачи субъектам МСП, можно ознакомится на портале mos.ru. Сегодня в нем находится более 1,6 тыс. объектов нежилого фонда.