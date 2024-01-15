В Ростовской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья

По данным ростовского министерства региональной политики и массовых коммуникаций, на два года раньше переехали более 11 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. В Ростовской области досрочно завершили программу по расселению из аварийного жилья, выявленного до 1 января 2017 года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Ростовская область досрочно завершила расселение аварийного жилья по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выявленного до 1 января 2017 года. Данная программа, которая реализуется по национальному проекту "Жилье и городская среда", в Ростовской области выполнена с опережением на два года", - говорится в сообщении.

Одновременно с реализацией федеральной программы в регионе дополнительно расселяли аварийное жилье за счет регионального бюджета, с 2019 года из аварийного жилья переехали свыше 11 тыс. человек.