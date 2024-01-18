В Ульяновской области проблему обманутых дольщиков намерены решить до конца 2024 года

По данным регионального правительства, один из проблемных домов планируют сдать в первом квартале, еще два - во втором

УЛЬЯНОВСК, 18 января. /ТАСС/. Проблему обманутых дольщиков в Ульяновской области намерены решить в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Вопрос с [обманутыми] дольщиками будет решен в 2024 году. На данный момент в регионе достраиваются четыре проблемных дома, в которых суммарно 628 участников долевого строительства. Три из этих объектов достраиваются с использованием механизмов публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и региональным софинансированием", - отметили в пресс-службе.

По информации правительства региона, один из проблемных домов планируется сдать в первом квартале 2024 года, еще два - во втором квартале. "Еще один дом в строительном квартале "Центральный" достраивается застройщиком-инвестором за счет собственных и заемных средств", - уточнили в пресс-службе, добавив, что все объекты будут сданы до конца года.

Кроме того, Фонд развития территорий принял решения по восстановлению прав нескольких участников долевого строительства путем выплаты возмещения. В их числе дольщики объекта застройщика-банкрота ООО "Птицефабрика "Тагайская" в Ульяновске, дома застройщика-банкрота ООО "Максима" в Ульяновске, двух объектов застройщика-банкрота ООО "Техно-Поволжье Ко" в городе Димитровграде и домов застройщика-банкрота ЗАО "Строительная корпорация" в Ульяновске.

В пресс-службе пояснили, что за последние 10 лет (с 2013 года) на территории Ульяновской области ввели в эксплуатацию 41 жилой дом-долгострой. "При этом наиболее активно этот вопрос начал решаться с 2021 года. За последние три года в эксплуатацию введен 21 жилой дом-долгострой, ключи от квартир получили 1 387 участников долевого строительства", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских написал в своем Telegram-канале, что в целом от действий недобросовестных застройщиков в Ульяновской области за последние 10 лет пострадали около 3 тыс. человек. "Пользуясь несовершенством законодательства, на рынок выходили застройщики, которые не имели достаточный объем собственных средств на ведение строительства, не имели выстроенных взаимоотношений по линии кредитов с банками, а некоторые средства людей пускали на достройку других объектов, превращая ситуацию в пирамиду, которая рано или поздно приводила к коллапсу. Благодаря таким мошенническим схемам за 10 лет в регионе появилось несколько десятков домов-долгостроев", - отметил глава региона.