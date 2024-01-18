В Томской области объем ввода жилья увеличился почти в 1,5 раза в 2023 году

Почти половина из общего объема построенной жилплощади приходится на Томский район

ТОМСК, 18 января. /ТАСС/. Более 535 тыс. кв. м жилья ввели в Томской области в 2023 году, больше половины из них - индивидуальное строительство. В сравнении с 2022 годом показатель вырос на 47%, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Томская область ввела в прошлом году в 535,3 тыс. кв. м жилья. Основной объем осуществлен за счет индивидуального жилищного строительства. Жители построили 274,6 тыс. кв. м, что составило 51,3% от введенного в регионе жилья. Предприятия сдали 260,7 тыс. кв. м. Общий показатель ввода жилья за 2023 год на 47% превышает аналогичный показатель 2022 года, когда застройщики сдали 364,1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Почти половина из общего объема ввода приходится на Томский район, второе место занимает Томск, а третье - атомград Северск. При этом Томская область перевыполнила годовой план нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья. На 2023 год был установлен плановый показатель в 500 тыс. кв. м.

В Томской области среди крупных проектов по комплексной жилой застройке - "Северный парк", "Левобережный" (инвестор - ООО "СЗ "Карьероуправление"), "Южные ворота", "Радонежский" (ОАО "Томская домостроительная компания"), "Михайловский парк-квартал" (АО СЗ "Михайловский парк-квартал"), жилой комплекс "Войков" (СЗ "Вира"), жилой комплекс "Белозерский" (ООО СД "Белозерская").