Хуснуллин заявил, что около 44% российских семей переехали в новое жилье за четыре года

Жилищные условия улучшили 15,7 млн семей, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 15,7 млн семей в России переехали в новое жилье в 2020-2023 годах, сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Начну с жилищного строительства. <…> В этой сфере мы ежегодно перевыполняем планы. За четыре года ввели 387,6 млн кв. м жилья - почти 10% от всего жилого фонда России. Свои жилищные условия улучшили 15,7 млн семей - это 44% от числа всех семей в стране", - написал он.

Хуснуллин отметил значение ипотечных программ с государственной поддержкой. По его словам, с 2020 года в России было выдано всего 7 млн ипотечных кредитов, из них 2,4 млн - по льготным программам.

"Хочу, чтобы каждый строитель знал, какой огромный вклад он вносит в общее дело по созданию комфортных условий для жизни в нашей стране. Спасибо вам, коллеги! И, конечно, таких результатов мы не достигли бы без поддержки президента и председателя правительства", - резюмировал Хуснуллин.