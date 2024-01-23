В Новосибирской области ввели более 3 млн кв. м жилья в 2023 году

Это на 30% больше показателей 2022 года, сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Строители ввели в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья в Новосибирской области в 2023 году, что является рекордом для региона и на 30% превышает показатели 2022 года. Новосибирские власти ожидают, что строительные организации введут в 2024 году не менее 2,154 млн кв. м жилья, сообщил ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

"2023 год стал рекордным в сфере жилищного строительства. По оперативным данным Минстроя НСО на территории Новосибирской области в 2023 году введено в эксплуатацию порядка 3,015 млн кв. м жилья, что на 30% выше уровня 2022 года и на 50% выше уровня 2021 года. В создании социальной инфраструктуры также удалось добиться максимальных показателей, построены и сданы 80 объектов - это жилые дома для льготников, школы и детские сады, объекты здравоохранения и культуры, спортивные сооружения", - отметил Колмаков.

Он добавил, что в планах 2024 года - не снижать темпы строительства и ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв. м жилья, построить десятки социальных объектов. "На ближайшую трехлетку по строительной программе - от проектирования до строительства - находятся 217 объектов: это жилые дома для льготников, медицинские комплексы, дома культуры и спортивные сооружения", - сообщил Колмаков.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отмечал, что в 2023 году региону удалось нарастить темпы строительства не только в облцентре, но и в других муниципалитетах: в Оби, Татарске и других населенных пунктах, в том числе отдаленных. Толчком, для этого, по его словам, послужили бюджетные программы, инициированные правительством и депутатами региона.