В Новой Москве построят пять жилых корпусов в скандинавском стиле с лугом для йоги

Строительство планируется завершить до конца 2025 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пять корпусов в стиле скандинавского функционализма построят в поселении Кокошкино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь жилых корпусов, главными особенностями которых станут функционализм и использование природных материалов, составит более 49,6 тыс. кв. м. Корпуса будут образовывать два внутренних двора, в которых планируется обустроить детские площадки, места для тихого отдыха, зоны для занятий спортом с уличным оборудованием, а также луг для занятий йогой", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что строительство корпусов планируется завершить до конца 2025 года.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект отличает минимализм северного промышленного дизайна. "Фасады выполнят в спокойных фоновых тонах с акцентными секциями винных, фисташковых и бирюзовых оттенках. В местах общего пользования <...> не кричащие материалы отделки будут гармонировать с зелеными растениями и уникальными изделиями из дерева и металла. Входные группы выполнят из витражного остекления", - добавил он.

Пять корпусов войдут в состав жилого комплекса, их планируется построить в поселении Кокошкино вблизи деревни Санино. "Реализация проекта подразумевает и создание полноценной инфраструктуры: всего здесь предусмотрено две школы на 2,2 тыс. мест, четыре детских сада на 1,1 тыс. мест и поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 650 посещений в смену", - заключили в пресс-службе.