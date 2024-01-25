В Савеловском районе Москвы в 2025 году введут первую новостройку по реновации

Жилой дом будет состоять из трех корпусов, возведенных по индивидуальному проекту

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первую новостройку для переселения участников программы реновации в столичном районе Савеловский введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Савеловский по адресу: 2-я Хуторская улица, земельный участок 31А, в следующем году введут в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации. У новостройки будет отличная транспортная доступность: всего в 10 минутах ходьбы находится станция МЦД-2 Дмитровская, а чуть подальше одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной и надземной части зданий", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилой дом будет состоять из трех корпусов, возведенных по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка. Фасад жилых корпусов отделают керамогранитной плиткой, хризолитцементными и металлическими панелями. Кроме того, здания оформят в монохромных оттенках. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры.

"Всего здесь будет 517 квартир (однокомнатных - 100, двухкомнатных - 355, трехкомнатных - 62). Тринадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в департаменте.

Первые этажи сделают нежилыми, здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части каждого корпуса разместятся: колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

"Предусмотрена установка современных грузопассажирских лифтов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, обустроят зону для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в пресс-службе.