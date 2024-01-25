Фасад здания суда в столичном районе Очаково-Матвеевское оформят ламелями

Суд будет располагаться в реконструируемом здании, общая площадь которого после обновления составит 10,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в столичном районе Очаково-Матвеевское разместят по адресу: Рябиновая улица, д.36, к.1. Основным элементом монохромных фасадов четырехэтажного здания станут декоративные белые ламели, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Четырехэтажное строение состоит из двух прямоугольных объемов. В уровне второго этажа идет вынос от основного фасада на 1 м, он подчеркивается с помощью пояса из стеклофибробетона шириной 2,4 м", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что суд будет располагаться в реконструируемом здании, общая площадь которого после обновления составит 10,5 тыс. кв. м. Одновременно в нем смогут работать 45 судей.

По словам Кузнецова, для отделки фасадов авторы проекта выбрали материалы с разными фактурами: стеклофибробетон, стемалит, перфорированные металлические ламели. Архитектурная концепция разработана ООО "А-Проект.К".

"Первые три этажа административного здания включают в себя конвойный и служебный блоки, зону для посетителей. Это помещения службы охраны, гардероб, КПП, помещение досмотра, комнаты приставов и адвокатов, пресс-центр, залы судебных заседаний, медицинские кабинеты, помещение для задержанных лиц, архив администрация и так далее. Четвертый этаж состоит полностью из служебной зоны", - добавили в Москомархитектуре.

Основной вход в комплекс обустроят для маломобильных категорий граждан, он запроектирован без лестниц и пандусов. Прилегающую территорию оформят брусчаткой в составе благоустройства.