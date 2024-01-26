Текстильщики стали самым быстроокупаемым районом Москвы при сдаче в аренду

По данным сервиса "Яндекс Аренда", если купить квартиру в этом районе под сдачу в аренду, вложение полностью окупится за 16 лет 2 месяца при текущей арендной ставке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Квартира в Текстильщиках на юго-востоке Москвы окупится быстрее всего, за 16 лет, если приобрести ее для сдачи в аренду, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс Аренда".

"Первое место в рейтинге районов Москвы по окупаемости жилой недвижимости заняли Текстильщики на юго-востоке столицы. Если купить квартиру в этом районе под сдачу в аренду, вложение полностью окупится за 16 лет 2 месяца при текущей арендной ставке", - говорится в сообщении.

По данным исследования сервиса, в тройку районов с самыми быстроокупаемыми квартирами вошли также Западное Дегунино в Северном округе и Южнопортовый район на юго-востоке Москвы. При текущей арендной ставке жилье в этих районах в среднем окупится за 16 лет 4 месяца и 16 лет 6 месяцев соответственно.

Дольше всего, по мнению аналитиков классифайдера, будет окупаться квартира в Красносельском районе Центрального округа столицы. В среднем жилье в этой локации окупится только через 31 год 9 месяцев сдачи квартиры в аренду. В число районов с самой долгой окупаемостью жилья, по информации исследования, также вошли Хамовники и Арбат в центре Москвы. Покупка квартиры на вторичном рынке в Хамовниках может окупиться через 29 лет 5 месяцев, а на Арбате - через 27 лет 6 месяцев сдачи в аренду. В то же время привлекательным вложением в этих районах выглядят квартиры в новостройках. Так, например, в Хамовниках недвижимость в новом доме окупится за 19 лет за счет высоких арендных ставок. Однако это в первую очередь касается квартир со стоимостью квадратного метра от 1 млн рублей.

По мнению руководителя службы аналитики онлайн-платформы Алексея Муханова, квартиры в новостройках с подземной парковкой, двором без машин и современным дизайном сейчас наиболее востребованы на рынке аренды. "Характерный пример того, как срок окупаемости внутри района может заметно отличаться в зависимости от типа дома, - Филевский Парк. Этот район отличается большим количеством новостроек, при этом квартира в новом доме может окупиться менее чем за 16 лет сдачи в аренду", - приводится в сообщении его комментарий. По словам Муханова, окупаемость старого фонда в этом же районе может достигать 20 лет.

Согласно данным сервиса, в среднем по Москве быстрее всего окупаются квартиры в домах, построенных до 1980 года - за 17 лет 6 месяцев. Меньше всего для инвестиций подойдет недвижимость застройки 2000-х годов, квартиры в таких домах в среднем окупаются за 19 лет 4 месяца сдачи в аренду.