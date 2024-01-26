В ЛНР создали фонд по управлению многоквартирными домами

В региональном правительстве пояснили, что целями новой организации являются обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) своим распоряжением создало Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Распоряжением правительства ЛНР создана некоммерческая организация "Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве пояснили, что целями новой организации являются обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания в многоэтажках, "надлежащее содержание общего имущества" и решение вопросов пользования этим имуществом, предоставление коммунальных услуг проживающим в таких домах, организация расчетов за услуги ЖКХ и формирование "эффективных механизмов управления жилищным фондом".

"Минстрою и ЖКХ ЛНР поручено разработать и утвердить устав организации, впоследствии - назначить ее руководителя, провести необходимые юридические и организационные мероприятия", - рассказали в правительстве республики.