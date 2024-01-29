В Подмосковье в 2023 году оформили более 28 тыс. семейных ипотек

Общая сумма кредитов составила более 175 млрд рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Свыше 28 тыс. ипотечных кредитов по льготной программе "Семейная ипотека" оформили в Московской области в 2023 году, общая сумма кредитов превысила 175 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Программа позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их было оформлено более 28 тыс. на сумму свыше 175 млрд рублей", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он подчеркнул, что программа является важным инструментом социальной политики. "Молодым семьям нужен дом, где они смогут в комфорте растить своих детей, ипотека с господдержкой помогает осуществить мечту о собственном жилье", - добавил Брынцалов.

В пресс-службе пояснили, что семейную ипотеку со ставкой до 6% годовых могут оформить семьи, в которых родился ребенок в период с 2018 по 2023 годы, а также семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей или семьи с детьми-инвалидами. Максимальная сумма кредита в Московской области составляет 12 млн рублей, первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости жилья.