В Хорошево-Мневники в Москве построят жилкомплекс с открытыми террасами

Проект состоит из трех корпусов высотой 16, 20 и 25 этажей, объединенных подземной парковкой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общая площадь нового жилого комплекса с открытыми террасами на улице Берзарина в Москве составит порядка 36 тыс. кв. м. Корпуса переменной этажности выполнят из светлого керамогранита, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Архитектура комплекса имеет ячеистую структуру, со сдвигом вглубь, фасады облицуют крупным керамогранитом светлого цвета, наружные блоки кондиционеров закроют алюминиевыми ламелями. Сами корпуса развернуты под разными углами к улице Берзарина", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он отметил, что террасированная структура фасада ассоциируется с формой естественных кристаллов горных пород. "Разноэтажность комплекса делает силуэт более сложным, а структура облицовки визуально приближена к виду натуральных природных материалов", - добавил Кузнецов.

Проект состоит из трех корпусов высотой 16, 20 и 25 этажей, объединенных подземной парковкой. В двухэтажном стилобате предусмотрены помещения под коммерческую функцию, специально для этого на фасаде отвели места под размещение вывесок. Вертикальные пилоны и остекление в пол будут визуально объединять оба уровня в единый сегмент.

"Между секциями располагаются озелененные пространства, где предусмотрены зоны отдыха и детская игровая зона. Кровля стилобата будет эксплуатируемой, ее будущие жильцы смогут использовать для прогулок. По внешнему периметру комплекса также сделают благоустройство и небольшую наземную парковку. В рамках ландшафтного проекта установят лавочки, сделают клумбы, высадят деревья и кустарники", - заключили в Москомархитектуре.

Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по проекту бюро "АПЕКС" появится по адресу: улица Берзарина, вл. 37.