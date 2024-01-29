Дольщикам проблемного ЖК "Новая жизнь" в Подмосковье начали выдавать ключи от квартир

С 2013 года застройщиком объекта было ЗАО "ДВМ группа", позже права на дострой комплекса были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Участникам долевого строительства начали выдавать ключи от квартир в проблемном жилом комплексе "Новая жизнь" в Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики.

"В городском округе Пушкинский начали выдавать ключи от квартир в ЖК "Новая жизнь". Новоселье отпразднуют 476 семей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, с 2013 года застройщиком объекта было ЗАО "ДВМ группа". "Получить квартиры люди должны были в 2018 году, но из-за финансовых трудностей работы на объекте остановились. Права на дострой комплекса были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что дома полностью достроены и введены в эксплуатацию. "Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Министерством жилищной политики Московской области", - заключается в сообщении.