В Югре планируют решить проблему обманутых дольщиков до июля 2024 года

Всего жилье получат около 600 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 января. /ТАСС/. Строительство трех проблемных многоквартирных домов планируется завершить в Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году, всего жилье получат около 600 обманутых дольщиков. Решить полностью их вопрос и ввести в эксплуатацию все проблемные здания планируется до июля 2024 года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

"В прошлом году восстановлены права 636 граждан - участников долевого строительства. Из реестра проблемных объектов исключены семь многоквартирных домов. По факту, на эту дату остается в реестре пять домов, при этом в двух из них права дольщиков восстановлены и оформляются документы на исключение из реестра. Три дома в стадии выполнения обязательств - контрольные сроки в соответствии с планами-графиками 1 июля 2024 года", - сказала она в ходе коллегии прокуратуры Югры.

В свою очередь заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев отметил, что в регионе ввели в эксплуатацию в 2023 году семь проблемных домов долевого строительства. "К сожалению, права участников долевого строительства в регионе до сих пор не решены. Сейчас в стадии строительства - пять проблемных многоквартирных домов, что составляет половину от всех имеющихся в Уральском федеральном округе долгостроев. При этом сроки сдачи трех из них, в Сургуте и Нефтеюганске, которые должны были быть введены в эксплуатацию в 2023 году, перенесены на текущий год", - сказал он.

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин уточнил, что местным прокурорам поручено продолжить регулярно присутствовать на строительных площадках и взаимодействовать с дольщиками, застройщиками на всех этапах выполнения работ.

В Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры ТАСС уточнили, что в 2024 году планируется решить права дольщиков в Сургуте и Нефтеюганске - около 600 человек, при этом задержка в решении вопроса в прошлом году связана, в частности, с удорожанием строительных материалов. "Трудности, повлиявшие на перенос сроков по восстановлению прав пострадавших дольщиков на 2024 год, связаны также с сокращением поставщиков на фоне общественно-политической ситуации в стране и в итоге - замедлением работ. Более того, в некоторых случаях происходило расторжение договоров с подрядчиками. При этом благодаря быстрому реагированию окружных и муниципальных властей возникшие сложные ситуации удавалось оперативно решать", - отметили в Фонде.

Там добавили, что в 2023 году на решение вопросов обманутых дольщиков было направлено более 1,1 млрд рублей: из них свыше 816 млн рублей - за счет средств из бюджета Хаты-Мансийского автономного округа, 350 млн рублей - федеральные средства.