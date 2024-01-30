Объемы вводимого в Красноярском крае жилья выросли на 17% в 2023 году

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, показатель составил более 1,6 млн кв. м жилья

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Красноярский край в 2023 году ввел более 1,6 млн кв. м жилья, что на 17% выше показателей 2022 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором региона Михаилом Котюковым.

"На встрече также подвели итоги жилищного и дорожного строительства в Красноярском крае за прошлый год. В регионе набран очень хороший темп работ. В 2023 году построили 1,63 млн кв. м жилья, что на 17% больше, чем в 2022 году", - сообщил Хуснуллин.

По его словам, также регион выполнил план федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" по укладке дорожного полотна в 2,8 млн кв. м. Также вице-премьер сообщил, что на встрече обсуждались этапы строительства метротрамвая в Красноярске. "Стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. Уверен, что этот проект станет драйвером развития транспортной сети Красноярска", - добавил он.

Ранее власти региона сообщали, что объем инвестиций в проект строительства метро (метротрамвая) составит порядка 89 млрд рублей. Строительство первой линии по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.