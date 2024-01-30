В Москве построили физкультурно-оздоровительный центр

Общая площадь здания составляет 14,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построили на Базовской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Общая площадь четырехэтажного здания с одним подземным этажом - 14,3 тыс. кв. м", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что в здании размещены спортивные залы, пять бассейнов и одна купель, а также помещения водоподготовки для бассейнов и другие вспомогательные помещения. На подземном этаже - паркинг на 66 машино-мест, пост охраны, помещения спортивного назначения, технические и инженерные помещения. Также на территории объекта предусмотрена открытая автостоянка на 11 машино-мест.

Отмечается, что при отделке фасадов комплекса использовались современные облицовочные материалы, металлические панели, керамогранит и витражи.