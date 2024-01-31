В Херсонской области заключили первую сделку по жилищному сертификату

По словам руководителя управления Росреестра по региону Василия Романова, регистрация сделок проводится в письменной форме по переходу прав на объект недвижимости

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Первая в Херсонской области сделка с использованием жилищного сертификата была заключена в поселке Новотроицкое, принимать соответствующие документы начали в местном многофункциональном центре (МФЦ) накануне, сообщается в Telegram-канале администрации области.

"В Херсонской области прошла первая сделка с использованием жилищного сертификата, 30 января 2024 года в МФЦ поселка Новотроицкое совместно с управлением Росреестра по Херсонской области стартовал прием документов на регистрацию сделок перехода права на объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по региону Василия Романова, регистрация сделок проводится в простой письменной форме по переходу прав на объект недвижимости.

Получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках до 1 декабря могли жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства. Сертификаты выдавались на семью и рассчитывались исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем РФ. Заявление на погашение сертификата можно подать до 2 апреля 2024 года.

В середине декабря губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что жилье в других регионах России по сертификатам приобрели более 55 тыс. жителей Херсонщины.