Застройщики передали Москве пять соцобъектов

Их возвели за счет внебюджетных источников

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пять образовательных учреждений на 2 050 мест, возведенные за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пять образовательных объектов будут построены за счет инвесторов. По условиям договоров застройщики обеспечат строительство и передачу в собственность города трех дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1 250 мест, состоящих из школ и детских садов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, сроки ввода соцобъектов будут соответствовать срокам ввода жилых домов.

"Договоры участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории города Москвы заключены с департаментом градостроительной политики (ДГП), входящим в структуру столичного стройкомплекса. Ранее застройщики заключали их с комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, который в конце сентября прошлого года был реорганизован", - уточнили в мэрии.

Как добавил руководитель ДГП Сергей Левкин, к департаменту перешли полномочия по заключению с правообладателями земельных участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве и передаче в собственность города социальных объектов.

Договоры были подписаны по соцобъектам, которые расположены на улицах Котляковская, Руставели, во 2-м Котляковском переулке, на улице Сергея Макеева и в Старопетровском проезде.