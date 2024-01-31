В Москве планируют построить индустриально-складской комплекс почти на 30 тыс. кв. м

Он появится в районе Гольяново на востоке столицы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Индустриально-складской комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м планируется построить в районе Гольяново на востоке столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), благодаря которым на месте устаревших зданий в районе Гольяново инвестор построит индустриально-складской комплекс. Всего предполагается возвести 17 объектов, объединенных в 5 блоков площадью 27,8 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Она отметила, что благодаря реализации проекта комплекса формата light industrial в Гольяново будет создано свыше 450 дополнительных рабочих мест.

"Объекты light industrial - это небольшие помещения легких производств, складирования или офисов в едином пространстве. Их отличие - универсальная конструкция, при необходимости в них легко установить дополнительно необходимые инженерные системы", - пояснили в Москомархитектуре.

Участок находится по адресу: ул. Бирюсинка, вл. 1/18 (Восточный административный округ).