Доля ипотеки с господдержкой выросла в 2023 году до 81% в общем объеме кредитов

По данным ДОМ.РФ, из-за высокой стоимости кредита выдача ипотеки по программам на готовое жилье в декабре продолжила снижаться

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Доля ипотеки с господдержкой увеличилась по итогам 2023 года до 81% в общем объеме выданных жилищных кредитов, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Доля ипотеки с господдержкой, по информации аналитического центра ДОМ.РФ, в декабре увеличилась до рекордных 64% в общем количестве выданных кредитов (+7 п. п. к ноябрю) и до 81% в общем объеме (+9 п. п.)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным госкомпании, из-за высокой стоимости кредита выдача ипотеки по программам на готовое жилье в декабре продолжила снижаться (68 тыс. кредитов за декабрь, минус 13% к ноябрю), а по льготным ипотечным программам - наоборот, расти (119 тыс. кредитов, плюс 16%).

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в декабре сохранились на уровне 16-17%. "Несмотря на повышение 15 декабря 2023 года ключевой ставки Банка России с 15 до 16%, большинство крупных банков в декабре не стали увеличивать ставки по рыночной ипотеке", - приводит пресс-служба его слова.

Согласно обзору топ-20 ипотечных банков России за 2023 год, подготовленному аналитиками госкомпании, крупнейшие банки страны по итогам года предоставили рекордный объем ипотеки - около 2 млн кредитов (+80% к 2022 г.) на 7,7 трлн руб. (+104%). Опережающими темпами росла выдача ипотеки на новостройки (+111% по количеству к 2022 году), строительство (+282%) и покупку (+109%) частных домов. Основным драйвером рынка стали программы с господдержкой, а спрос на вторичное жилье по-прежнему снижается.

При этом более 60% ипотечных кредитов в 2023 году выдал Сбербанк, ВТБ - почти 18%, на третьем месте Альфа-банк - 5% кредитов, Банк ДОМ.РФ выдал 3,3% ипотек в стране, ФК "Открытие" - 2,2%. Лидером выдачи кредитов на ИЖС в 2023 году стал Россельхозбанк - 13,6%, Росбанк выдал их более 12%, Сбербанк занял третье место - около 10%, Банк ДОМ.РФ на четвертом месте - 9,4%, замыкает пятерку лидеров "Кубань кредит" - около 9%.