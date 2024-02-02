Объем ипотечных кредитов на Дальнем Востоке за год вырос на 56%

Ипотечный портфель банков в макрорегионе по итогам 2023 года составил около 1,3 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Объем выданных в регионах Дальневосточного федерального округа ипотечных кредитов в 2023 году увеличился на 56,7%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России.

"Объем выданных в регионах ДФО ипотечных кредитов в 2023 году вырос более чем вполовину - с 344,9 млрд рублей до 540,5 млрд рублей. За год средняя сумма выданного в ДФО ипотечного кредита увеличилась на 6,2% и достигла 4,2 млн рублей. Наибольший прирост относительно показателей 2022 года объемов выданных ипотечных кредитов в 2023 году зафиксирован в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) - 81%, 69% и 57% соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Ипотечный портфель банков в макрорегионе по состоянию на 1 января 2024 года приблизился к 1,3 трлн рублей.

За 2023 год в Приморье оформили почти 29 тыс. договоров ипотеки, что на 9 тыс. больше, чем в 2022 году. Объем выданных в 2023 году ипотечных жилищных кредитов составил 125,5 млрд рублей и в 1,5 раза превысил сумму средств, выданных годом ранее. В 1,5 раза, до 54,8 млрд рублей, увеличился и объем средств, предоставленных приморцам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Кредиты, выданные на приобретение строящегося жилья, составили около 44% от всего рынка ипотечного кредитования.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке находилась на уровне 6,5%. Низкие значения обусловлены высоким спросом жителей Приморья на кредиты по ставке до 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", на долю которой пришлось более трети выданных в крае ипотечных кредитов. Средний срок, на который приморцы оформляли ипотеку в прошлом году, составил 22 года 4 месяца. Задолженность по индивидуальному жилищному кредитованию на 1 января 2024 года в регионе составила 284,5 млрд рублей, уровень просроченной задолженности по остался низким - менее 1%.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил журналистам, что жители области за прошлый год получили рекордное количество льготных ипотек, число выданных займов на 70% превысило показатели 2022 года. В Магаданской области за 11 месяцев 2023 года выдано 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 9,5 млн рублей. Годом ранее в регионе выдали 1,8 тыс. жилищных кредитов общей суммой 7,7 млн рублей.